31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Seçimlerinin sona ermesiyle birlikte, merak edilen konulardan biri de mazbataların ne zaman alınacağı oldu.

Yeni il ve ilçe belediye başkanlarının belirlenmesiyle birlikte, göreve seçilen yeni belediye başkanları için resmi belge niteliğinde olan mazbataların verileceği tarih gündemin önemli bir maddesi haline geldi.

MAZBATA NEDİR?

Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından, 31 Mart 2024 tarihli seçimlerde göreve seçilen yeni belediye başkanları ve muhtarlara mazbatalarının verileceği tarih oldukça merak ediliyor. Mazbata, göreve seçilen kişilere verilen resmi belge olarak tanımlanır ve belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, cumhurbaşkanına, Yargıtay-Sayıştay-Danıştay üyelerine, muhtarlara, ihtiyar heyetlerine ve milletvekillerine verilmektedir.

MAZBATALAR NE ZAMAN ALINACAK?

Mazbataların ne zaman alınacağı konusu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenmektedir. Eğer seçilen kişinin, seçildiği bölgede seçime itiraz edilmemişse, genellikle ortalama bir hafta içinde mazbatalar verilmektedir.