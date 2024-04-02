AK Parti’de seçim sonrası ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda seçim sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

AK Parti, seçim sonuçlarının ardından ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak ve seçim sonuçlarının detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

Türkiye, bir seçim maratonunu daha geride bıraktı. Ancak AK Parti, kurulduğu 2001 yılından bu yana ilk defa bir seçimde birinci parti olamadı.

CHP, 14 büyükşehir ve 35 belediye kazanarak Türkiye genelinde en yüksek oy oranını elde etti. AK Parti ise oy oranında ilk kez 2. sıraya geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını balkon konuşmasında değerlendirdi ve "İstediğimiz sonucu alamadık, gerekli müdahalelerde bulunacağız" dedi. Bu doğrultuda, AK Parti MYK, seçim sonuçlarını masaya yatırıp gerekli adımları belirlemek üzere toplanıyor.

Toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları detaylı bir şekilde ele alınacak. Önceki seçimlerle karşılaştırmalar yapılacak ve oy kayıplarının nedenleri incelenecek. Ayrıca, Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlıklarının sunum yapması bekleniyor.

Bu ön değerlendirmenin ardından AK Parti, seçim sonuçlarını sandık bazında detaylı bir şekilde analiz edecek.

MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündem ve toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunacak.