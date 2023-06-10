2022-2023 eğitim ve öğretim yılı boyunca derslerde başarılı olmaya çalışan Yozgatöğrenciler, emeklerinin karşılığını alacaklar.

16 Haziran’da karnelerini alarak yaz tatiline girecek öğrencileri, son hafta heyecanı sardı.

Yozgat'ta 2022-2023 yılı eğitim ve öğretim dönemini tamamlayacak olan öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline girecek.

Yozgat’ta öğrenci ile öğretmenler için 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının son zili 16 Haziran’da çalacak.

Kabul görmeye devam Kabul görmeye devam

Haftaya Cuma günü dağıtılacak olan karneler ile başlayacak olan yaz tatili için karne hediyeleri ise şimdiden planlanmaya başladı. Haber Merkezi