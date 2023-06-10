2022-2023 eğitim ve öğretim yılı boyunca derslerde başarılı olmaya çalışan Yozgatlı öğrenciler, emeklerinin karşılığını alacaklar.

16 Haziran’da karnelerini alarak yaz tatiline girecek öğrencileri, son hafta heyecanı sardı.

Yozgat'ta 2022-2023 yılı eğitim ve öğretim dönemini tamamlayacak olan öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline girecek.

Yozgat’ta öğrenci ile öğretmenler için 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının son zili 16 Haziran’da çalacak.

Haftaya Cuma günü dağıtılacak olan karneler ile başlayacak olan yaz tatili için karne hediyeleri ise şimdiden planlanmaya başladı. Haber Merkezi