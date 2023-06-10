Tatbikata; Bölge Müdür Yardımcısı Zeki Öztürk, Orman Genel Müdürlüğü Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisi Mehmet Aydın, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Rafet Demir, Şube Mühendisleri Ahmet Boyacı ve İsmail Çiftçioğlu, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürü Hayri Özdemir, İşletme Müdür Yardımcıları ve İşletme Şefleri katıldı.

Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü; Amenajman plan yapımı sırasında arazi çalışmalarında kullanılan araç-gereçlerin tanıtımı, örnek alan envanter karnesinin doldurulması, etanın çıkarılması ve damga yapılması konularında uygulamalı eğitim verilerek tatbikat sona erdi. Haber Merkezi