2015 tarihinde işçi sendikası ile Hükümet arasında imzalanan “2015 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşması ”nın 5. maddesinde “ Denge Ödeneği ” düzenlemesi yapılarak işçinin kayıplarının ikramiye ödentisi ile telafisinin sağlandığına dikkat çeken Taşkın, devlet memurlarının talep ettiği ikramiyeye sadaka gibi bakıldığını, hâlbuki devlet memurlarına verilecek ikramiyenin yasal hak olduğunu söyleyerek, işçiye ikramiye verilirken memurun bundan muaf tutulmasının anlaşılamadığına vurgu yaptı.

YETKİLİ SENDİKA KULAĞININ ÜZERİNE YATIP UYUYOR!

Denge Ödeneğinin, kamu işçilerinin vergi dilimi kayıplarının telafi edilmesi için çerçeve anlaşma protokolleriyle sağlandığını belirten Taşkın, memurların vergi yükünden kurtarılması için yıllardır vergi diliminin yükseltilmesini istediklerini, ancak ne bu taleplerinin, ne de ikramiye taleplerinin Hükümet tarafından dikkate alınmadığını, yetkili sendikanın da kulağının üzerine yattığını söyledi.

YETKİLİ SENDİKA, İŞÇİ SENDİKALARINDAN DERS ALSIN

İşçi sendikalarının başarısını alkışladıklarını ve yetkili sendika sıfatıyla 12 yıldır masada yer alan sendikaların bundan ders alması gerektiğinin altını çizen Necip Taşkın, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 28. Maddesinde “ikramiye” hükmüne yer verildiğini, ancak bugüne kadar ikramiye konusunda herhangi bir kararın alınmadığına dikkat çekerek şunları ifade etti:

“Eğer işçilere verilen denge ödeneğini de ikramiye olarak kabul edersek, işçilerin kayıplarının fazlasıyla telafi edildiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla örtülü olarak büyümeden en fazla payı kamu işçilerinin aldığını söylemek yanlış olmaz. Buna rağmen, 4688 Sayılı Kanunda da yer aldığı halde “ikramiye” yetkili sendikanın olmazsa olmazı olamamıştır. Yetkili sendika ile onun küçük ortağının yıllardır kulağının üzerine yatarak uyuduğunu görüyoruz! Bu, çok vahim! Sendika olarak, emeklilere olduğu gibi iki bayram memurlara da ikramiye verilmesini istiyoruz. Ancak bizim ikramiye talebimiz farklı!

YETKİLİ SENDİKA, İKRAMİYE KONUSUNDA MEMURLAR ALEYHİNE TEKLİFTE BULUNDU

2018-2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile 2020-2021 yıllarını kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde memur için “en yüksek devlet memuru aylığının iki katı” “Dini bayram ikramiyesi” verilmesi istenirken, yetkili sendikanın siyasi ortaklığı farklı bir teklifle ortaya çıkıyor; “Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.100'er TL bayram ikramiyesi” ödenmesi talep ediliyor. Yetkili sendika önceki talebinden, memurlar aleyhine teklifte bulunarak emekliye verilen 1.100 TL’nın verilmesini istiyor. Hâlbuki ikramiye memurların hakkıdır. Masada kaybettiği halde çıkıp memurun aklıyla adeta alay edercesine “kazanım” lardan söz edilebiliyor. Dar ve sabit gelirli memurların bunu görmesi ve bilmesi gerekiyor. Sendikal açıdan, memurların aleyhine olabilecek her iş dünya literatüründe “sarı sendikacılık” olarak tanımlanıyor.

KAMU İŞÇİLERİ SIKI ŞEKİLDE KORUNUYOR

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamında kamu işçilerine 2023 yılında ilave tediye ödemelerine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ilki Kurban Bayramı öncesinde 23 Haziran'da, ikinci ilave tediye ödemeleri ise 18 Aralık'ta yapılacak. Kamu işçilerinin enflasyona karşı çok sıkı şekilde korunduğunu görüyoruz. Ne yazık ki memurların vergi dilimi düşük olduğu için çok kısa sürede daha fazla vergi yükümlülüğü altına girdiğini, enflasyona karşı korunmadığını, ikramiye verilmediğini ve diğer ödemelerin de günün koşulları dikkate alınarak memnuniyet seviyesine çıkarılmadığını ve ne yazık ki yoksulluğa mahkûm edildiğini görüyoruz.

MEMUR VE İŞÇİ ÜCRETLERİNDE ADALETİN SAĞLANMASINI İSTİYORUZ

Memur ve işçi ücretlerinde adaletin sağlanmasını istiyoruz. Bu kapsamda “ikramiye” talep ederken “Bayram ikramiyesi” değil, “ikramiye” verilmesini talep ediyoruz. Zira “Bayram ikramiyesi” ancak sosyal yardım olabilir. Biz, sendika olarak ikramiyenin “bayram ikramiyesi” adı altında verilmesinin incitici olduğunu değerlendiriyoruz. Yılın birinci ve ikinci altıncı ayı döneminde; maaşla birlikte, bayramlardan önce 1’er maaş tutarında ikramiye verilmesini istiyoruz. Çalışma hukukunun ve insan onuru, vicdanı, uluslararası sözleşmelerin gereği olarak; Anayasal haklarımızın gereği olarak, insan onuruna yaraşır mali ve sosyal hakların sağlanmasını talep ediyoruz. Memur ve memur emeklilerinin yanında yer almayan yetkili sendikadan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde memurun yanında yer almasını istiyoruz. Toplu Sözleşme görüşmelerinde önüne konan her evrakı imzalamak sendikacılık değildir.” Haber Merkezi