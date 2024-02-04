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Bir televizyon kanalında yayınlanan “Güldür Güldür” isimli programda gazilerin hedef alınmasına yönelik Diva Sen Genel Başkanı Osman Taşçı, kınama mesajı yayınladı.

“Eğlence adı altında kimse gazilere hakaret edemez” diyen Diva Sen Genel Başkanı Osman Taşçı, “Güldür Güldür isimli programın yapmış olduğu tiyatro, toplumun ahlakını derinden yaralamıştır” dedi.

Genel Başkan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sözüm ona kendini oyuncu sananlar, bu vatan için en kutsal emanetleri olan canlarını göz kırpmadan feda eden kahraman gazilerimize saygısızca dil uzatmış, bu şanlı makamı basite alacak alaycı tavır sergilemiştir. Bu saygısızlık asla kabul edilemez. Eğlence adı altında gazilerimizi küçük düşürecek hal ve harekette bulunamaz. Gerekeni yapması için RTÜK'ü göreve davet ediyoruz. Şanlı, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve duayla yâd ediyoruz” ifadelerine yer verdi.