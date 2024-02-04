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Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Necmettin Doğan, “Asırlardır dimdik ayakta duran vatanımızın temelinde yatan, inancımızın gereği vatanımızı korumanın bedelinin şehitlerimiz olması yüreğimizi yaksa da onlardan geriye kalan ailelerimiz gururumuzdur, onurumuzdur ve şerefimizdir” dedi.

Başkan Doğan yaptığı açıklamada, “Şehadet mertebesine erişmiş Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peker'in ailesini ziyaret ettik. Evlerine adım attığımızda, hem acıyı hem de gururu yüreğimizde hissettik. Atiye annenin gözlerindeki gurur, vatan sevgisinin en dokunaklı ifadesiydi. Bu zorlu süreçte şehidimizin anısını yaşatmak, ailesine destek olmak için yanlarındayız. Aynı duygularla, Gazimiz Adem Zorbilmez'in evine gerçekleştirdiğimiz ziyaret, vatanına gösterdiği fedakarlık ve kahramanlığın anlamını paylaşmak adına anlamlıydı. Ev sahibimizin cesareti, Türk milletinin gurur kaynaklarından biri olma özelliğini sürdürüyor. Gazi Zorbilmez'e ve ailesine minnettarlığımızı iletiyor, kutsal vatan görevindeki zaferini bir kez daha selamlıyoruz” ifadelerini kullandı.