Türkiye'nin tarım alanındaki önemli bölgelerinden olan Yozgat, Sivas, Kayseri, Malatya, Tokat ve Kahramanmaraş'ta ciddi kuraklık endişeleri artıyor. Beklenen yağışların gelmemesi halinde, üretimde yüzde 60'a kadar düşüşler yaşanabilir. Uzmanlar, durumun vahametini vurgulayarak zamanın daraldığı uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN TARIM BÖLGELERİ TEHLİKEDE

Yozgat, Sivas, Kayseri, Malatya, Tokat ve Kahramanmaraş gibi Türkiye'nin tarımda önemli bir rol oynayan illeri, kuraklık tehdidi altında. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ'ın uyarılarına göre, önümüzdeki üç ay boyunca yağış olmazsa, bu bölgelerde tarım üretiminde ciddi bir düşüş bekleniyor.

KURAKLIĞIN TARIM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Kuraklık, sadece su kaynaklarının azalmasına değil, aynı zamanda tarım üretimini de olumsuz etkiliyor. Beklenen yağışların gerçekleşmemesi durumunda, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının tehdit altında olması, tarımı doğrudan etkileyerek gıda güvenliğini riske sokuyor.

Uzmanlar, iklim değişikliği ve artan kuraklık riskleriyle başa çıkabilmek için önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor. Kuraklığa dayanıklı tohumlar ve su kaynaklarının verimli kullanımı gibi önlemler, bu tehdide karşı alınabilecek önemli adımlar arasında yer alıyor.