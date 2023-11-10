Tarihin en şanlı zaferlerinin altında imzası olan, ülkesi için çabalamaktan hiç vazgeçmeyen bir hayat geçti bu dünyadan.

Türkiye başta olmak üzere tüm dünyanın gözyaşlarını tutamadığı ‘’Bir güneş söndü!”“Ve Babamız Öldü!’’manşetleriyle uyandığımız o kara gün sabahı bugün.

Bundan tam 85 yıl önce 10 Kasım günü sabah saat 09:05’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü kaybettik. Bu acı kaybın en ağır gelen kısmı ise sadece bir insanı ya da devlet kurucumuzu kaybetmemiz değil, 11 Kasım sabahına milletçe babamızın kaybıyla uyanmamızdı.

Şimdi bir insan düşünün…

Tüm yaşamını halkı bir arada tutmaya adayan, karşılaştığı hiçbir zorlukta pes etmeyen, yaşadığı bir ömrü ülkesine bahşeden ve arkasında çok büyük bir miras bırakan ulu önder Atatürk. Düşüncelerimizi özgürce ifade edebileceğimiz, dilediğimiz şekilde seçme ve seçilme hakkını kullanabileceğimiz bir ülke yaratmaya çalışan Gazi Mustafa Kemal Atatürk… Özetle toplum olarak bugünlere gelmemizin temelinde imzası bulunan bir insan…

Yaşadığımız bu dünyada her tanıdığımızı sevmek zorunda değildik. Fakat Atatürk’ü milyonlar hiç tanımadan bir kez bile konuşmasına şahit olmadan çok sevdi.

Sevgi ve özlemle…