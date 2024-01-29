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Yapılan denetimlerde İl Müdürlüğü bünyesindeki görevli Su Ürünleri Denetim Ekipleri Su ürünleri karaya çıkış noktalarında, İç sularımızda bulunan baraj ve göletlerde, Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde, Su ürünleri perakende satış ve toptan satış noktasında, Yol güzergahlarında, Balıkçılık Ürünleri İşleme tesisinde ve Amatör Balıkçılık faaliyeti gösteren vatandaşların, kontrol ve denetimini gerçekleştirdi.

Rutin kontrol ve denetimlerin yanı sıra, eş zamanlı ve çapraz olarak yapılan kontrol ve denetimlerde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na muhalefetten 81 kişiye; tür, zaman yasağı, asgari boy limitlerine uyulmaması, işletmelerden istenilen kayıt ve nakil belgelerini ibraz etmemek, gıda temizliği ve hijyen kurallarına muhalefetten idari para cezası uygulanmıştır. 420 adet Pintere, 500 metre Uzatma ağına, 1 bin 30 kilogram su ürünlerine el konulup, imhası gerçekleşmiştir. Aynı zamanda halkımız tarafından Cimer ve Alo 174 Gıda şikayet hattı yolu ile ulaşan talep ve isteklere de anında ulaşım sağlanarak gerekli idari işlemler yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Merkez ilçede 3 İşletmeye su ürünleri satışı için gerekli olan işletme kayıt belgesi oluşturulmuş olup, Yerköy’de ise 1 işletmeye ‘Balıkçılık ürünleri İşleme Onay belgesi’ düzenleyerek, Yozgat’ta vatandaşların personel istihdamına katkıda bulunuldu.

Denetimlerle alakalı bir açıklama yapan Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, “Balık stoklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve daha kaliteli ürünlere ulaşması adına 2024 yılında da kontrol ve denetimlerin aralıksız sürecek” ifadelerini kullandı.

Özkaya ayrıca Yozgat bünyesinde bulunan balıkçıların da Su Ürünleri Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde faaliyet göstermesini, idari para cezalarına maruz kalmaları konusunda da uyarılarda bulundu.