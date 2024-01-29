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İçişleri Bakanlığı'nın yönlendirdiği operasyon, Yozgat dahil olmak üzere Türkiye genelinde yapıldı. Denetimlerde çakar lamba kullanan 807 sürücü tespit edildi ve bu sürücülere toplamda 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1-26 Ocak tarihleri arasında Türkiye'nin tamamında gerçekleştirilen denetimlerle ilgili olarak, "81 ilde yapılan denetimler sonucunda 807 sürücünün çakar lambaları söktürüldü, toplamda 5 milyon 196 bin TL ceza uygulandı" şeklinde açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamadan öne çıkan noktalar şunlardır: "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanmak (Çakar Lamba) veya Emniyet Şeridini İhlal Etmek" suçlarına karşı yapılan denetimler aralıksız devam edecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 81 ildeki Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler sonucunda 807 sürücü tespit edildi. Bu sürücülerin araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü ve 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı.

Bakan Yerlikaya, trafikte önceliğin her zaman "önce insan" olduğunu vurgulayarak, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları kullanarak trafikte öncelik talep eden ambulans, itfaiye ve polis gibi acil durum araçlarının önceliğinin insan sağlığı ve suçlularla mücadele amacına yönelik olduğunu belirtti.