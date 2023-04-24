SORGED’in Erasmus + Spor programı çerçevesinde yürüttüğü “Sosyal Değişim İçin Spor” projesi kapsamında "Sağlık ve Spor" başlıklı seminer düzenlenecek.

Konu ile alakalı SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz açıklamada bulundu.

“SAĞLIK İÇİN SPOR”

Seminerin Türkiye, İspanya, Portekiz ve Romanya'dan katılım sağlayacak alanında uzman spor eğitmenler ve akademisyenler eşliğinde gerçekleştirileceğini kaydeden Başkan Uğuz, “İnsanlar sağlıklı yaşayarak hayatlarına devam etmek zorundadır. Sağlığı korumak için beslenme alışkanlıkları ve spor alışkanlığı öne çıkmaktadır. Spor yapmak ile sağlıklı olmak arasında doğru orantılı bir ilişki bulunmaktadır. Dengeli beslenmek kadar düzenli spor yapmak da sağlığın korunması için gereklidir. Sağlıklı bir yaşam sürmek için yapmamız gerekenlerin başında spor yapmak gelir. Spor sayesinde kalp rahatsızlığı riskimiz azalır. Bunun yanında, kaslarımız güçlenir, fiziksel performansımız artar. Çeşitli hastalıklara karşı dirençli olmamızı sağlar. Bu nedenle sağlıklı yaşam için spor yapmak gerekir. Spor ve sağlık birbirini dengeleyen faaliyetlerdir. Bir insanın spor yapması sağlıklı kalmasını kolaylaştırır. Düzenli spor yapmak, doku, organ ve sistemlerin işleyişini kolaylaştırmaktadır. Düzenli spor yapmak için insanların planlı hareket etmesi gerekir. Vücudun işleyişinin devamlılığı, zindelik için spor yapmak gerekir. Spor faaliyetlerini okulda, evde, iş yerinde özel alanlarda yapmak mümkündür. Seminer Türkiye, İspanya, Portekiz ve Romanya'dan katılım sağlayacak alanında uzman spor eğitmenler ve akademisyenler eşliğinde gerçekleştirilecektir” dedi.

SEMİNERDE KİMLER KONUŞACAK?

Sağlık ve Spor başlıklı seminerde konuşmacı olarak ise şu isimler yer alacak; Türkiye Bozok Üniversitesinden Doç. Dr. İzzet Kırkaya ve Öğretim Görevlisi Mehmet İnan. Romanya Alexandru Ioan Cuza Üniversitesinden (UAIC) Lect. Univ. Dr Puni Alexandru Rareș, Asist. Univ. Dr. Tanasă Anca-Raluca, Lect. Univ. Dr. Iacob Mihai-Radu. İspanya Fundación Universitaria San Antonio’dan (UCAM) Sport Sciences PhD Or Professor Álvaro Díaz-Aroca. Portekiz Ginásio Clube Português’den (GCP) Sports Tranier Daniel Simoes ve Sports Tranier Beatriz Viegas.

KONTENJAN 50 KİŞİ İLE SINIRLI

Son olarak seminerle ilgili bilgi veren Uğuz, “Seminer programında sağlıklı beslenme ve sporun önemi üzerine durulacak. Ayrıca programda Erasmus+ fırsatlarından bahsedilecek. Sağlık ve Spor başlıklı seminer 25 Nisan 2023 11:00'da başlayıp, 13:00'de sona erecek. 15-30 yaş arası gençler başvuru yapabilir. Seminer İngilizce düzenlenecektir. Türkçe çevirisi yapılacaktır. Kontenjan 50 katılımcı ile sınırlıdır. Çay, kahve ve ikramlarımız olacaktır. Seminer Safa Sorgun Termal Otel'de düzenlenecektir. Yozgat Merkez'den katılacak gençler için ücretsiz servis sağlanacaktır. Seminere katılan gençlere Erasmus+ Spor programı kapsamında Katılım Belgesi verilecektir. Kontenjan 50 katılımcı ile sınırlıdır. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim hakkında SMS gönderilecektir” ifadelerini kullandı.

“Sosyal Değişim İçin Spor” projesi Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı tarafından desteklenip, SORGED Koordinatörlüğünde, Fundación Universitaria San Antonio (UCAM)-İspanya, Ginásio Clube Português (GCP)-Portekiz ve Alexandru Ioan Cuza” University (UAIC) -Romanya ortaklılığında yürütülüyor. Ahmet Ayverdi