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Sermaye Piyasa Kurulu, 44 internet sitesi üzerinde kontrol sağlamak amacıyla kararlı adımlar atmıştır. Kurulun yayımladığı resmi bültenle, söz konusu sitelerin Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet üzerinden yurtdışında kaldıraçlı işlemler gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

SPK, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde, söz konusu internet sitelerine erişimin engellenmesi amacıyla gerekli hukuki adımların atılmasına karar verdi.

Kurul, Türkiye'de bulunan kişilere yönelik olarak kaldıraçlı işlemler yapan ve denetim altında olmayan bu sitelerin faaliyetlerini durdurmak ve yatırımcıları korumak amacıyla bu kararı almıştır.

Kurul, söz konusu 44 internet sitesinin erişimini engellemek amacıyla gerekli adımları atmıştır. Bu sitelerin isimleri, SPK tarafından yayımlanan bültenle kamuoyu ile paylaşılmıştır.

SPK'nın aldığı bu kararla birlikte, söz konusu sitelerin Türkiye'deki kullanıcılara yönelik faaliyet göstermesine son verilmesi hedeflenmektedir.

SPK'nın, yatırımcıları korumak ve piyasa düzenini sağlamak amacıyla aldığı bu önlemler, finansal güvenliği artırmaya yönelik bir çabadır.

Bu kapsamda, SPK'nın belirlediği 44 internet sitesine erişim engeli getirilerek, yatırımcıların güvenliği ve piyasa istikrarı koruma altına alınmıştır.

SPK'nın hukuki işlem yapılmasına karar verdiği internet siteleri şunlar: