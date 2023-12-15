Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 06:17 07:47 12:41 15:03 17:24 18:48
Akdağmadeni 06:13 07:43 12:36 14:59 17:20 18:44
Aydıncık 06:16 07:46 12:39 15:00 17:21 18:46
Boğazlıyan 06:15 07:44 12:39 15:03 17:24 18:48
Çandır 06:15 07:44 12:39 15:03 17:24 18:48
Çayıralan 06:13 07:43 12:37 15:01 17:22 18:46
Çekerek 06:15 07:45 12:38 15:00 17:20 18:45
Kadışehri 06:14 07:44 12:37 14:59 17:19 18:44
Saraykent 06:14 07:44 12:38 15:01 17:21 18:46
Sarıkaya 06:14 07:44 12:38 15:02 17:22 18:47
Şefaatli 06:17 07:47 12:41 15:04 17:25 18:49
Sorgun 06:16 07:46 12:39 15:02 17:22 18:47
Yenifakılı 06:16 07:45 12:40 15:04 17:25 18:49
Yerköy 06:18 07:48 12:42 15:05 17:26 18:50Kaynak: Haber Merkezi