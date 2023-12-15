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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:17 07:47 12:41 15:03 17:24 18:48

Akdağmadeni 06:13 07:43 12:36 14:59 17:20 18:44

Aydıncık 06:16 07:46 12:39 15:00 17:21 18:46

Boğazlıyan 06:15 07:44 12:39 15:03 17:24 18:48

Çandır 06:15 07:44 12:39 15:03 17:24 18:48

Çayıralan 06:13 07:43 12:37 15:01 17:22 18:46

Çekerek 06:15 07:45 12:38 15:00 17:20 18:45

Kadışehri 06:14 07:44 12:37 14:59 17:19 18:44

Saraykent 06:14 07:44 12:38 15:01 17:21 18:46

Sarıkaya 06:14 07:44 12:38 15:02 17:22 18:47

Şefaatli 06:17 07:47 12:41 15:04 17:25 18:49

Sorgun 06:16 07:46 12:39 15:02 17:22 18:47

Yenifakılı 06:16 07:45 12:40 15:04 17:25 18:49

Yerköy 06:18 07:48 12:42 15:05 17:26 18:50