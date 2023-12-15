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Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 15 Aralık 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 29.0197 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 29.0148 liradan, satış fiyatı ise 29.0247 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.9213 TL'den yapan euro şu anda 31.8967 TL alış ve 31.9461 TL satış fiyatına sahip.