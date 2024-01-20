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Spider-Man kostümü ile tüm Türkiye’yi gezmeyi hedefleyen Ayaz Koç, şimdi de Yozgat’a gelecek.

Geleceğini haber aldığımız Ayaz Koç’a ulaşarak böyle bir fikrin nasıl aklına geldiğini sorduk. Koç, gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

Ayaz Koç, “Spider-Man Yozgat’a ne zaman gelecek?” başlıklı haberimizi gördükten sonra Yozgat’a gelişini hızlandırdığını söyledi.

İzmir’de mankenlik ve animasyon sektöründe çalışan Ayaz Koç, 6 Şubat depremlerinde bölgeye giderek çocuklara ücretsiz örümcek adam gösterileri yaptığını ve şimdi de hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti.

“HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİM”

Gönüllü olarak birçok yardım faaliyetlerinde bulunduğunu söyleyen Koç, “İzmir’de animasyon gösterileri, mankenlik ve oyunculuk yapıyordum. Maraş depremi olmuştu. 2 gün sonra deprem bölgelerine gittim. Orada deprem mağduru çocukların yanında oldum ve oyunlar oynattım. Deprem bölgesinde bulunan askerlere vs. yemek yaptım. Gönüllü olarak yapmış olduğum bu hareketler sosyal medyada insanların tanımasına sebep oldu. İzmir’de de sokak hayvanlarına ve evsizlere yardım etmeye başladım. Sonra bir düşündüm ve hep hayalim olan şeyi gerçekleştirmek istedim” dedi.

“HABERİNİZ GELİŞİMİ HIZLANDIRDI”

Haberimiz üzerine Yozgat’a gelişini hızlandırdığını belirten Koç, “Yozgat’a gelmek zaten aklımda vardı. Ama ‘Spider-Man Yozgat’a ne zaman gelecek?’ diye bir haber gördüm. Siz yapmıştınız sanırım. Onun üzerine gelişimi hızlandırdım” şeklinde konuştu.

“11’İNCİ ŞEHİR OLARAK YOZGAT!”

11’inci durağının Yozgat olduğunu kaydeden Koç, “İzmir’den yola çıktım ve bu yolculuğa Manisa’dan başladım. Daha sonra Sivas, Kayseri, Diyarbakır, Şanlıurfa, Bursa, Malatya, Ankara, Eskişehir, Konya ve 11’inci şehir olarak Yozgat’a geliyorum. 21 Ocak'ta Yozgat'ta olacağım. Önce Yerköy’e daha sonra Yozgat merkeze geleceğim” ifadelerini kullandı.