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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılında Türkiye genelinde gerçekleşen meteorolojik verilerini açıkladı.

Bakan Mehmet Özhaseki, 2023 yılının en yüksek sıcaklığının 49,5 derece ile Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldüğünü belirtirken, en düşük sıcaklığın ise -36,8 derece ile Gümüşhane’nin Olucak köyü Karayayla mevkisinde ölçüldüğünü kaydetti. Günlük en fazla yağış alan ilin 155,9 kilogram ile Giresun olduğunu belirten Bakan Özhaseki, en yüksek kar kalınlığının ise Rize’nin Güneysu ilçesi Handüzü Yaylası'nda 224 santimetre olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye geneline yayılmış toplam 2 bin 57 gözlem istasyonundan alınan verileri değerlendirdi.

Bakan Mehmet Özhaseki resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 yılında gerçekleşen meteorolojik parametrelerin ‘en’lerini belirlediklerini ifade ederek, “2023 yılında en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde, en düşük sıcaklık ise -36,8 derece ile Gümüşhane’nin Olucak köyünün Karayayla mevkisinde ölçüldü.” dedi. Bakan Özhaseki, paylaştığı video ile en yüksek ve en düşük sıcaklığın tespit edildiği illeri de belirtti. Buna göre, 14 Ağustos’ta 47,6 derece ile Kilis il merkezi en yüksek sıcaklığı yaşadı. Erzurum ise -31,3 derece ile 14 Şubat’ta en soğuk il merkezi oldu.

KAZ DAĞI MİLLÎ PARKI, GÜNLÜK TOPLAM YAĞIŞ MİKTARINDA REKOR KIRDI

29 Kasım 2023’te metrekareye düşen 315,6 kilogram yağışla Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Kaz Dağı Millî Parkı günlük toplam yağış miktarında rekor kırdı. İl merkezlerinde ise 3 Eylül’de metrekareye düşen 155,9 kilogram yağış ile Giresun rekor kırdı.

EN YÜKSEK KAR KALINLIĞI RİZE GÜNEYSU’DAKİ HANDÜZÜ YAYLASI’NDA ÖLÇÜLDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası’nda 17 Şubat’ta kar kalınlığı 224 santimetre olarak ölçüldü. İl merkezleri içinde ise Bitlis, 7 Şubat’ta ölçülen 162 santimetre kar kalınlığı ile ilk sırada yer aldı.

2023 yılının en hızlı rüzgârı 26 Kasım’da, saatteki hızı 174,2 kilometre ile Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası’nda esti. İl merkezlerindeki en hızlı rüzgâr ise saatteki hızı 113 kilometre olarak Isparta’da 26 Kasım’da kaydedildi.

ADANA 32,8 DERECE DENİZ SUYU SICAKLIĞI İLE REKOR KIRDI

2023 yılının deniz suyu sıcaklıkları da ölçüldü. Buna göre, en yüksek deniz suyu sıcaklık değeri 32,8 derece ile 15 Ağustos’ta Adana’nın Karataş Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri’nde kaydedildi. En düşük deniz suyu sıcaklığı ise 16 Ocak’ta 5,9 derece ile Trabzon Limanı Ana Mendirek Feneri’nde ölçüldü.