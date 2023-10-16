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Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen memur maaş katsayısı artışları, sadece memurları değil, aynı zamanda yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar geniş bir kesimi etkileyen sosyal yardım ödemelerine yansıyor.

Ocak ayı, zam beklentileri ve hesaplamaların güncellenmesiyle birlikte önemli bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Bu ayda yapılacak memur maaş katsayısı artışı, sosyal yardım alan vatandaşların da beklediği zam haberiyle geliyor. İşte, Dul ve Yetim maaşı, Evde Bakım, Engelli aylığı, 65 yaş maaşı, Aile Destek gibi sosyal yardım ödemelerinin tahmini zamlı maaşları:

ÖDEMELER ARTIYOR

Türkiye'deki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sunulan sosyal yardım programları her yıl güncelleniyor. Bu güncellemelerden bazıları, memur maaş katsayısındaki değişimlere bağlı olarak gerçekleşiyor. Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış, yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar birçok kesime sunulan sosyal yardım ödemelerine yansıyor.

Ocak ayı memur zammı yüzde 15 olarak kararlaştırılmışken, enflasyon farkı ile birlikte yüzde 49.46'ya ulaşması öngörülüyor. Bu artış, sosyal yardım ödemelerine de yansıyacak. Bu güncellemelerle beraber ihtiyaç sahiplerine sunulan yardımlar daha da artacak.

65 YAŞ AYLIĞI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara şu an için 2,348 TL aylık ödeme yapılırken, bu tutarın tahmini olarak 3,509 TL'ye yükseleceği öngörülüyor. 65 yaş aylığı için kişinin ve eşinin geliri dikkate alınıyor ve bu tutar yeni asgari ücrete göre güncellenecek.

EVDE BAKIM AYLIĞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım desteği, 5,097 TL'den 7,619 TL'ye yükselecek. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı Ocak ayında yeni asgari ücretle değişecek.

ENGELLİ AYLIĞI

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 1,874 TL'den 2,801 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı ise 2,811 TL'den 4,202 TL'ye yükselecek. Ayrıca bu aylıktan yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelir sınırı da Ocak ayında yeni asgari ücretle değişecek.

HASTALARA YARDIM

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 5,097 TL tutarındaki yardımın, 7,619 TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 TL bakım yardım ödemesi yapılabilir. İki ödeme alınanlar, toplamda 8,219 TL alabilirler.

AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ

Ailelere çocukları için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de artacak. Örneğin, okul öncesi çocuk için 2,421 TL'den 3,619 TL'ye, ilköğretimde okuyan için 3,632 TL'den 5,428 TL'ye, ortaöğretimde okuyan için 3,874 TL'den 5,790 TL'ye, yükseköğrenimde okuyan için 4,358 TL'den 6,514 TL'ye yükselecek. Ortaöğrenim seviyesinde okula devam etmeyenler için yapılan ödeme de 2,421 TL'den 3,619 TL'ye çıkacak.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık 1,874 TL'den 2,801 TL'ye yükselecek. Bu destekten yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelir sınırı Ocak ayında yükselecek.

Bu güncellemelerle birlikte, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için önemli bir mali destek sağlanacak. Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor ve Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 5,098 TL olacak.

Haberin sonunda, Dul ve Yetim aylığı ödemelerinin de emekli maaşlarına göre hesaplandığına ve son olarak en düşük emekli maaşı alt sınırının 7,500 TL'ye yükseltildiğine dikkat çekilebilir.