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Hesap çalınması sonrası yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için hesap güvenliğine önem gösterilmesi gerekiyor.

Yozgat Valiliği sosyal medya hesap güvenliği ve hesabınız ele geçirilmesi konusu hakkında vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, “sosyal medya hesap güvenliği için, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) özelliğini aktif edin. Güçlü parolalar kullanmayı ve sık sok değiştirmeyi ihmal etmeyin. Hesaba bağlı e-posta adresinizin kurtarma işlemi için güncel olduğundan emin olun. Farklı cihazlardan şüpheli giriş bildirimi aldığınızda şüpheli cihazlardan çıkış yapın. Hesaba bağlı uygulama veya internet sitelerini kontrol edin, bilginiz dışında olanları iptal edin. Hesabınızın ele geçirilmesi durumunda, platformla resmi internet sitesi veya uygulama üzerinden iletişime geçerek “yardım ve destek” bölümünden yararlanın. Rehberinizde ve diğer hesaplarınızda bulunan kişilere durumla ilgili bilgi verin ve gönderilebilecek mesajlara itibar etmemelerini bildirin. Banka ve kredi kartı hesap hareketlerinizi kontrol edin, bilginiz dışında bir işlem varsa bankanız ile iletişime geçin. Konuyla ilgili olarak ilinizde bulunan bilgi ve belgelerle birlikte kolluk birimlerince müracaatta bulunun” ifadelerine yer verildi. (Alpaslan Demir)