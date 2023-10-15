Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Valiliği SOLOTÜRK Hava Kuvvetlerine ve SOLOTÜRK ekibini Yozgat semalarında yaptıkları gösteri için teşekkür etti.

Valilikten yapılan açıklamada, “Olağanüstü yetenekleri ile ülkemizin güvenliği için var güçleri ile çalışan, yaptıkları gösteriler ile Türk Hava Kuvvetlerinin gücünü tüm dünyaya sergileyen SOLOTÜRK Hava Kuvvetlerimize ve SOLOTÜRK ekibimize bugün ilimiz semalarında yaptıkları gösteri için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

SOLOTÜRK NEDİR?

SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı olan F-16C Blok-30TM jet savaş uçağını kullanarak hava akrobasisi yapan akrobasi ekibidir.

14 Ocak 2010 tarihinde Binbaşı Murat Keleş, Yüzbaşı Fatih Batmaz ve Yüzbaşı Sedat Yalın Ahbab'ın kurucu ekip üyeleri olarak seçilmesiyle kurulmuştur. Ana hava akrobasisi gösteri takımı Türk Yıldızları, gibi Türk pilotlarının manevra kabiliyeti ve eğitim seviyesini izleyicilere sunmaktadır.

Teknofest 2019'da Solotürk Takım ilk gösterini Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. yıl etkinlikleri sırasında 15 Nisan 2011 tarihinde Ankara'daki Akıncı Hava Üssünde sergiledi. Millî bayramlarda, Teknofest İstanbul gibi yerel festivaller ve kimi uluslararası etkinliklerde gösteri uçuşları icra etmektedir. (Alpaslan Demir)