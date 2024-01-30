Bir şirket tarafından yapay zekaya, Türkiye genelindeki şehirleri kapsayan bir soru soruldu.
Yapay zekaya, şehirlerin isimleri özne olarak kullanılarak “akla ilk ne geliyor?” sorusu yöneltildi.
Yapılan araştırmaya Yozgat da dahil oldu. Yapay zeka, “Yozgat denilince akla ilk ne geliyor?” sorusuna Saat Kulesi maketi yanıtını verdi.
Yapay zeka, “akla ilk ne geliyor?” sorusunda Yozgat’ın komşularına ise şu yanıtları verdi:
Kırşehir: Bağlama
Kırıkkale: Anahtarlık
Nevşehir: Sıcak hava balonu
Çorum: Arkeolojik kazı fırçası
Sivas: Kangal köpeği figürü
Amasya: Kitap
Tokat: Leblebi kavanozu
Kayseri: Mantı tabağıKaynak: Melike Aslı Arslan