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Bir şirket tarafından yapay zekaya, Türkiye genelindeki şehirleri kapsayan bir soru soruldu.

Yapay zekaya, şehirlerin isimleri özne olarak kullanılarak “akla ilk ne geliyor?” sorusu yöneltildi.

Yapılan araştırmaya Yozgat da dahil oldu. Yapay zeka, “Yozgat denilince akla ilk ne geliyor?” sorusuna Saat Kulesi maketi yanıtını verdi.

Yapay zeka, “akla ilk ne geliyor?” sorusunda Yozgat’ın komşularına ise şu yanıtları verdi:

Kırşehir: Bağlama

Kırıkkale: Anahtarlık

Nevşehir: Sıcak hava balonu

Çorum: Arkeolojik kazı fırçası

Sivas: Kangal köpeği figürü

Amasya: Kitap

Tokat: Leblebi kavanozu

Kayseri: Mantı tabağı