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Yozgat’ta sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzeti parmak çöreğin lezzeti dillerde.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillen Yozgat parmak çöreği, şehirde sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olarak yer alıyor.

Yozgatlı vatandaşlar, şehrin eşsiz lezzeti parmak çöreğini genellikle sabah kahvaltılarında tercih ediyor. Bu lezzet, şehrin bir diğer geleneksel lezzeti çanak peyniri ile bir araya gelerek kahvaltı sofralarını süslüyor.

Yozgat'a özgü bir ekmek türü olan parmak çörek, hamurunun ve pişme yönteminin ustalık gerektirdiği bilinir. En dikkat çeken özelliklerinden biri ise hiçbir katkı maddesi içermemesi ve taş fırında odun ateşiyle, sadece ateşe maruz kalmadan ısısıyla pişirilmesidir.

Üretim aşamasında sadece hazır maya değil, bir önceki gün üretilen hamurdan alınan ekşi maya da kullanılır. Bu ekşi mayanın, parmak çöreğe özgün bir tat kattığı ve pişerken kalın kabuk oluşturarak çöreği çıtır hale getirdiği belirtilir.

Parmak çörek, kepek karışımlı un ve ekşi maya ile yoğrulan hamurun göz kararı dört eşit parçaya bölünmesiyle hazırlanır. Bu hamur parçaları, uzatıldıktan sonra elin parmaklarına benzer bir şekilde birleştirilir ve "parmak çörek" adını alır.

Taş fırında odun ateşinde pişirilen bu eşsiz lezzet, genellikle sıcak tüketilir. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun coğrafi işaretle tescil ettiği parmak çörek, Yozgat'ın zengin gastronomi mirasını temsil eder.