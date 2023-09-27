Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, ilçe merkezi ve mahallelerinde bulunan okullara ziyaretlerde bulunuyor.

Yoldaş, 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılı sene başı ziyaretleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu ile Kayapınar İstiklal ilkokul ve ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette Yoldaş’a, Şube Müdürleri Sebahattin Çakmak ve Mahmut Yıldız eşlik etti.

Yoldaş, ziyaret sırasında yöneticilerden ve öğretmenlerden okulların mevcut durumları ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgiler aldıktan sonra öğrenciler ile sohbet ederek öğrencilerin isteklerini dinledi.

Okul ile ilgili sorunları yerinde görmek öğretmen ve öğrencilerle diyalog içerisinde olmak ve yaşanılan sorunlara çözümler bulabilmek amacı ile okul ziyaretlerine devam edeceğini belirten Yoldaş, “Yaptığımız ziyaretler sadece fiziki inceleme ziyaretleri değildir. Aynı zamanda öğretmen arkadaşlarımızla görüşüp sorunları hakkında bilgiler alıyor, okulları gezip eksiklikleri yerinde görerek okul müdürleri ile fikir alışverişinde bulunuyoruz. Gelişimden ve değişimden haberdar olursak, çocuklarımızı geleceğe daha hazır vaziyette yetiştirmiş oluruz” dedi. (Haber Merkezi)