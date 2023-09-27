Yozgat’a değer katacak projeler arsında yer alan ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla Yerköy ilçesine Gençlik Merkezi inşa ediliyor.

Geçtiğimiz senelerde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Yozgat ‘ta söz verilen projeler arasında yer alan Yerköy Gençlik Merkezi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Projenin en kısa sürede tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Gençlik Merkezinin yapımı tamamlandıktan sonra günlük 250 genci misafir edecek.

Tüm çalışmaların Yozgat için olduğunu belirten Vali Mehmet Ali Özkan, “İlimize değer katacak projelerimizden; Yerköy Gençlik Merkezi’mizin inşaatı süratle devam ediyor. Günlük 250 gencimizi misafir edecek kapasiteye sahip olan Gençlik Merkezi, gençlerimize sosyal-kültürel alanlar kazandırmak, eğitim ve öğretim hayatlarına katkıda bulunmak, yaşam kalitelerini arttırmak için çok amaçlı bir merkez olacak. Yerköy İlçemize hayırlı olsun” dedi. (Mustafa Babayiğit)