Sorgun İlçe Müftülüğüne bağlı Sultan Ali Ünal 4-6 Yaş Kur’an Kursunda Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrenciler için program düzenlendi.

İlçe Müftüsü İsa Yaykın, Kur’an kursu öğreticilerin ve velilerinin katılımıyla “Kur’an-ı Kerim’e Geçme” program gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü İsa Yaykın, Hz. Muhammed (S.A.V)’in “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” hadis-i şerifini hatırlatarak, “Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen miniklerimizi, miniklerimizin eğitiminde ve öğretiminde büyük emekleri olan Kur’an kursu öğreticilerimizi, çocuklarını bizlere emanet eden velilerimizi tebrik ediyor her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın milli, manevi ve ahlaki değerlerle bezenmiş; vatanına, milletine ve devletine bağlı samimi, liyakatli vefalı insanlar olarak yetişmeleri çok önemlidir. Rabbim bizleri bu uğurda muvaffak eylesin inşallah” dedi.