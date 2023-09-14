Hayırsever iş insanı Faik Ünal’ın büyük katkıları ve hayırsever vatandaşların destekleriyle kursun tadilat ve tamiratı yapıldığını belirten Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, “1 olan sınıf sayısı 5’e çıkarılarak öğrenci kapasitesi 100 oldu. İçerisinde yemekhane, oyun odaları, hikâye odaları, mescit bulunuyor” dedi.

Müftü Kayış yaptığı açıklamada, “Kursumuzda çocuklara eğitim öğretim dönemi boyunca Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma, temel dini bilgiler, değerler eğitimi öğretilirken namaz dua ve sureleri ezberletilecektir. Görgü kurallarını öğrenip benimsemeleri sağlanacaktır. Aynı zamanda Milli Eğitimin okul öncesi eğitimi de çocuklara verilecektir. Bu güzide Kur’an Kursumuza yavrularımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)