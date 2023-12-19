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Sorgun Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Gazze'deki Filistinli Müslümanlar yararına kermes düzenledi.

Genellikle yiyecek ve içecek ağırlıklı olan, okul aile birliği, öğretmenler ve öğrencilerin işbirliği içinde düzenlenen kermese veliler ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Şube müdürleri ile birlikte kermesi gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, kermes gelirinin Filistin' deki ihtiyaç sahiplerine yardım olarak kullanılması ve yaşanan insanlık dramı karşısında az da olsa çare olur düşüncesiyle düzenlendiğini belirtti.