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21 Aralık tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak kararın, Haziran ayından bu yana devam eden parasal sıkılaşma sürecini tamamlayacağı öngörülüyor.

TCMB, son PPK toplantısının ardından Aralık ayı için faiz artışını kredi kartlarına yansıtmama kararı almıştı. Ancak, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yapılacak faiz artışının kredi kartlarına toplu bir şekilde yansıtılacağı belirtiliyor. Reuters ve AA Finans'ın PPK Beklenti Anketleri'ne göre, uzmanlar 21 Aralık toplantısında 250 baz puanlık bir faiz artışı öngörüyor.

Politika faizlerinin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 42.5'e çıkması beklenirken, Haziran ayında yüzde 1.36 seviyelerinde olan kredi kartı akdi faizleri, politika faizlerindeki artışla birlikte üç katın üzerinde bir artış yaşayacak. Şu anda yüzde 3.71 seviyelerinde bulunan kart faizleri, beklenen 250 baz puanlık artışla 1 Ocak itibarıyla yüzde 4.40 seviyesine yükselecek.

Kredi kartı kullanıcıları için Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintileri de eklenerek, kart borçlarını ödemek giderek zorlaşacak. Kart borçlarını tamamını ödeyen kullanıcılar faiz uygulamasından kaçınabilecek olsa da, yüksek enflasyon nedeniyle borçlarını tamamen kapatmakta zorlanan vatandaşlar için faiz kararları endişe yaratıyor.

Ekonomist Atilla Yeşilada, kredi kartı borçlarını sıfırlamanın önemini vurgulayarak, Türkiye'deki yüksek enflasyonun faizleri yüksek tutacağını ve bu nedenle kart kullanımının daha da zorlu hale geleceğini belirtiyor. Kredi kartı akdi faizinin artmasıyla birlikte, aynı zamanda kredili mevduat hesaplarının faiz oranlarının da etkileneceği öngörülüyor.