Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından öğrencilere yönelik konferans düzenlendi.

Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, Şehit Nusrat Atmaca Kız İmam Hatip Lisesinde eğitim gören öğrenciler ile bir araya gelerek "Ramazan Gençlik ve Ahlaki Değerlerimiz" konulu konferans gerçekleştirdi.

Müftü Yaykın, gençliğe değerin her şeye değeceğini, imam hatipli olmanın milli, manevi, ahlaki katkısının yanında sosyal ve toplumsal yükümlülüklerinin olduğunu hatırlattı.

İnsani ilişkilerde “Mümin müminin aynasıdır” hadisini hatırlatan Yakın, ilişkilerin önemine dikkat çekti. Programa, İlçe Müftüsü İsa Yaykın’ın yanı sıra Okul Müdürü Mustafa Şahbaz, öğretmeneler ve öğrenciler katılım sağladı.