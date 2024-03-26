31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin alınan karar doğrultusunda, seçim gününde görev alacak kamu personeli için önemli bir düzenleme yapıldı.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin alınan karar doğrultusunda seçim günü görevli kamu personeli, 1 Nisan’da idari izinli olacak.

Milyonlarca seçmen, 31 Mart'ta sandık başına giderek yerel seçimlerde oy kullanacakları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Vatandaşların oy kullanma sürecinde önemli bir rol üstlenen kamu personeli, seçim günü sandıklarda görev alacaklar. Bu görevlerini yerine getirmek adına, haftalarca süren eğitimlerden geçtiler.

Ancak, seçim günü çalışmaların yoğunluğu ve uzun saatler boyunca sürebilecek olması göz önünde bulundurularak, görevli kamu personeli için önemli bir karar alındı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, seçim günü görevli olan kamu personeli, ertesi gün yani 1 Nisan'da idari izinli sayılacaklar.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127’nci maddesi ile 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacaktır.

Seçimde görev alacak sandık kurulu başkanları ile bir üyesi, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 22’nci ve 23’üncü maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre kamu görevlileri arasından seçilmektedir.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin ilçe seçim kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir.

Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.”