Sorgun Şefkat Eli Dernek Başkanı Pınar Ünal, derneğe üye olmak isteyenlere kapılarının her daima açık olduğunu bildirdi.

Dernek Başkanı Pınar Ünal, “Birlik olalım, destek olalım, yardımlaşma adına diri olalım, güçlü kalalım istiyoruz” dedi.

Ünal yaptığı açıklamada, “Önce caminin içi diyerekten çevremizi gözeterek ihtiyacı olanları tespit ettik ve ilk onlara el uzattık. Uluslararası çalışmıyoruz çünkü yerel bir derneğiz. İstesek yaparız lakin içimizde fakirlerimiz varken öğrencilerimizin de ihtiyacı olurken memlekette hizmet vermekteyiz... Tabi ki de dışarıda da ihtiyacı olanlar var. Elimizdeki fazlalığı paylaşmayı da biliriz. Bu sene maddi manevi yönden ilçede ve köylerde ki ailelere imkânlar ölçüsünde yetişebildik. Derneğimiz adına siz kıymetli iyiliksever dostlarımıza teşekkür ediyorum. Buradan gönüllü olarak dernek içinde ya da dışardan da olur her şekilde üyelik taleplerinizi değerlendirecek, yapılacak projelerle maddi yetersizliği olmayanlara birlikte el uzatacağız…

Üyelik başvuruları için gönüllü uzaktan veyahut ‘İçinde bende olmak istiyorum’ diyenlere kapımız her daim açık olacaktır…

Durmadan çalışan Sorgun Şefkat Eli hizmetleri ile hepimizin derneği olsun inşallah” diye konuştu.