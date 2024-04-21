Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:16 05:47 12:45 16:30 19:32 20:57
Akdağmadeni 04:12 05:43 12:40 16:25 19:27 20:52
Aydıncık 04:13 05:45 12:43 16:28 19:30 20:56
Boğazlıyan 04:19 05:49 12:43 16:27 19:27 20:51
Çandır 04:15 05:45 12:42 16:26 19:28 20:53
Çayıralan 04:14 05:45 12:41 16:26 19:28 20:52
Çekerek 04:12 05:44 12:42 16:27 19:29 20:55
Kadışehri 04:11 05:43 12:41 16:26 19:28 20:54
Saraykent 04:13 05:45 12:42 16:27 19:29 20:54
Sarıkaya 04:14 05:46 12:42 16:27 19:29 20:54
Şefaatli 04:17 05:48 12:45 16:29 19:31 20:56
Sorgun 04:14 05:46 12:43 16:28 19:30 20:56
Yenifakılı 04:17 05:47 12:44 16:28 19:30 20:55
Yerköy 04:17 05:49 12:46 16:31 19:33 20:58