Türkiye'nin eşsiz doğal zenginliklerine sahip Kazdağları, sadece muazzam manzaralarıyla değil, aynı zamanda burada yaşayan insanların hikayeleriyle de öne çıkıyor. Türkiye'nin doğal güzellikleriyle ünlü Kazdağları'nın hanım ağası olarak tanınan Nermin Gelbal Gökduman, başarılı kariyeri ve sağlığa odaklı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Metalurji Mühendisi olarak aldığı eğitimi, telekom sektöründe yöneticilikle taçlandıran Gökduman, kendi bahçesinde özenle ürettiği zeytinyağı ile sağlık ve lezzet tutkunlarıyla buluşuyor.

1974 yılında dünyaya gelen Nermin Gelbal Gökduman, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra çelik sektöründe başladığı kariyerine, telekom sektöründe yöneticilik yaparak devam etti. Ancak Gökduman, gerçek mutluluğun sağlık ve aile hayatında olduğunu fark ederek, Kazdağları'nın eşsiz doğasında kendine yeni bir yol çizdi.

Gökduman, sağlıklı yaşam tarzına duyduğu ilgiyi Kazdağları'nda zeytinyağı üretimine yönlendirerek, 2012 yılında Altınoluk Avcılar'da 800 ağaçla başladığı zeytinyağı serüvenini, bugün 8 bin adet asırlık zeytin ağacı ile sürdürüyor. Toplam 500 dönüm üzerindeki zeytinlikleri, zeytinin en kaliteli olduğu alanlarda konumlandıran Gökduman, bu alandaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Nermin Gelbal Gökduman'ın zeytinyağları, üretime başladığı ilk yıldan itibaren birçok ödül kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Zeytindostu Derneği'nin ödüllerinin yanı sıra, International Taste & Quality Institute ve Monde Selection tarafından verilen ödüllerle "Ovilo" markası, üstün lezzeti ve kalitesiyle öne çıkıyor.

Kazdağları'nın doğal güzellikleriyle özdeşleşen bu iş kadını, zeytin ve zeytinyağı üretimindeki başarılarıyla Türk tarımına ve sağlıklı yaşam savunucularına ilham kaynağı olmaya devam ediyor.