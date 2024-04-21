Genel Başkan Sert’e ziyaretlerine Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özüpek, Genel Sekreter Yardımcısı Yavuz Aksanoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri eski Genel Müdürü Orhan Koç, Öz Sam Yönetme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Merve Özaydın, Hak İş, Hizmet İş Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol ile şube yönetimi eşlik etti.

ŞEFAATLİ KAYMAKAMI ILICA’YA ZİYARET

Genel Başkanı Devlet Sert ve beraberindeki sendika heyeti, Şefaatli Kaymakamı Yusuf Ilıca’yı ziyaret etti. Ziyaretinde sendika faaliyetlerinden bahsederek il genelinde görev yapan sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin sorunlarını paylaşan Genel Başkan Sert, kurumlarda yaşanan sıkıntıları da dile getirdi.

KAZIM ARSLAN’A ZİYARET

Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan’ı ziyaretinde hayırlı olsun temennisinde bulunan Genel Başkan Sert ve sendika heyeti, sendikanın faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

REKTÖR YAŞAR’I ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Devlet Sert, Yozgat temasları kapsamında Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ı da ziyaret etti.

Üniversite bünyesinde görev yapan sendika üyelerinin sorunlarını paylaşarak, sendikanın çözüm önerilerini iletti.

KOZAN’I ZİYARET ETTİ

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan’ı da ziyaret eden Genel Başkan Devlet Sert, hem eğitim programında yaptıkları ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti, hem de sendika üyelerinin yaşadığı sıkıntılar hakkında istişarede bulundu.

HAK İŞ VE HİZMET İŞ İL BAŞKANLIĞI ZİYARET EDİLDİ

Hak İş ve Hizmet iş İl Başkanı Ferman Zararsız ve yönetim kurulu üyelerini de ziyaret eden Genel Başkan Devlet Sert ve sendika heyeti, ilde yaşanan sıkıntılar üzerinde bilgi alışverişinde bulundular.

ŞUBE BAŞKANLIĞI ZİYARET EDİLDİ

Öz Sağlık İş Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol ve şube yönetimini ziyaret eden Genel Başkan Sert, ilde yürütülen sendikal faaliyetler ve yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı.