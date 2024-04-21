Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey için anma töreni düzenlendi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey'in ölümünün 105`inci yıl dönümü dolayısıyla Boğazlıyan Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey Fen Lisesi ve Boğazlıyan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, Şehitler Fen Lisesi'nde düzenlenen anma programına katıldı.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Fertler ölür, millet yaşar. İnşallah Türk Milleti ebediyete kadar yaşayacaktır. Milli Şehidimiz Kaymakam Kemal Bey'i ebediyete irtihalinin 105’inci yıl dönümü ve Şehitler Haftası dolayısıyla, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen Boğazlıyan Kaymakamlığımıza ve Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.