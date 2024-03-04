Gençlere yönelik E-spor Merkezi projesinin tanıtımında ilk adımı atan Belediye Başkan Adayı Gürbüz, AK Parti Sorgun Gençlik Kolları ile birlikte oyun turnuvası düzenledi.

AK Parti Sorgun Gençlik Kolları tarafından gençlere yönelik yapılacak olan E-spor Merkezi projesinin tanıtımına katkı sağlamak için valourant turnuvası gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen turnuvada ilk 3’e giren gençlere ödül verildi.

“GENÇLERİMİZLE BİR ARADAYIZ”

AK Parti Sorgun Belediye Başkan Adayı Murat Gürbüz, “Gençlerimiz ile sık sık bir araya geliyoruz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Bugünde burada AK Parti Sorgun Gençlik Kollarımız tarafından hazırlanan valourant turnuvasında gençlerimizi yalnız bırakmadık. 5 yılda yapacak olduğumuz E-spor Merkezi projemizi tanıttık. Gençlerimizden spor projemizin içerinde olmasını istedikleri konular hakkında fikirlerini aldık. Ayrıca bu turnuvada emeği geçen AK Parti Sorgun Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Enes Şahin’e ve parti yönetimine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“SORGUN 5 YILA HAZIR”

Sorgun’a yakışacak bir proje daha hazırladıklarını belirten Gürbüz, “Heyecan verici olan spor kompleksi projemiz, toplumun geniş kesimlerine hizmet verecek modern bir spor ve rekreasyon merkezini içermektedir. Bu kompleks, çeşitli spor aktivitelerini destekleyen tesisler, fitness alanları, sosyal etkinlik alanları ve dinlenme bölgeleriyle donatılmıştır. Çeşitli spor alanları: Futbol sahaları, basketbol ve tenis kortları, voleybol sahaları gibi çeşitli spor alanları bulunmaktadır.

Fitness merkezi, eğitim yüzme havuzu, çocuklarımızın eğlenebileceği oyun alanları, paten ve kaykay pistleri, kafeterya ve dinlenme alanları gibi bir çok faaliyet verilecek. Spor kompleksi projemiz, sağlıklı yaşam tarzını teşvik eden, toplumsal bağları güçlendiren ve çeşitli spor etkinliklerine olanak sağlayan bir merkez olacak. Bu projenin topluma ve bölgeye önemli faydalar sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye yüzyılı sorgun beş yılına hazırız” dedi.

“PROJEMİZİ GENÇLERE TANITTIK”

Turnava da gençlere yeni spor merkezinin tanıtımının da yapıldığını belirten AK Parti Sorgun Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Enes Şahin, “Belediye Başkan Adayı Murat Gürbüz ile birlikte gençlere yönelik turnuva düzenledik. Düzenlemiş olduğumuz turnuvamızda Belediye Başkan Adayı Murat Gürbüz’ün gelecekte ki projeleri içerisinde yer alan E-spor Merkezi projesi için ilk adımı atmış olduk. Gençlerin katılımı ile valourant turnuvası gerçekleştirdik. Gerçekleştirmiş olduğumuz turnuvamızda turnuva sonucunda 1’inci, 2’nci ve 3’üncü olan takımlara ödülleri verildi” ifadelerini kullandı.