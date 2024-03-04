Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan Turkcell Super Kupa'nın saati değişti.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanması planlanan Süper Kupa maçının saati değişti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinin 21.30 olarak değiştirildiği federasyon tarafından açıklandı.
Kaynak: İHA