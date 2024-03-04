Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan Turkcell Super Kupa'nın saati değişti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanması planlanan Süper Kupa maçının saati değişti.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinin 21.30 olarak değiştirildiği federasyon tarafından açıklandı.

Kaynak: İHA