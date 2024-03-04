Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici seçim çalışmalarını yürüttüğü Tokat’ın Reşadiye ilçesinde trafik kazası geçirdi, kendisi ve araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Destici, makam otomobili ile Tokat’ın Niksar ilçesine hareket halindeyken Reşediye ilçesi yakınlarında otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu kaza geçirdi.Destici (2)

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Destici ve araçta bulunan diğer 2 kişi ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Destici ve diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA