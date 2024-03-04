Bakanlık, anneden babadan miras kalanları ilgilendiren yeni bir düzenlemeye gitti. Bundan sonra tapu sahiplerine her ay ödeme yapılacak.

Anneden babadan miras kalanlar dikkat! Tarım ve Orman Bakanlığı, düğmeye bastı. Milyonlarca tapu sahibine her ay düzenli bir şekilde para ödemesi gerçekleştirecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, anneden babadan miras kalan toprakları ilgilendiren önemli bir düzenlemeyle gündemde.

Bakanlık, tapu sahiplerine düzenli aylık ödemeleri içeren bir uygulamaya geçiyor.

Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Antalya'da gerçekleşen Tarım Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, miras yoluyla elde edilen fakat 2 yıldan uzun süredir ekilmeyen tarla, toprak ve bağların dijital kiralama yöntemiyle kiralanacağını duyurdu.

Bakanlık, ülkedeki milyonlarca dönüm arazinin boş kalmasını önlemeyi ve tarım potansiyelini daha etkili bir şekilde kullanmayı hedefliyor.

5 Nisan 2023 tarihinden itibaren başlatılan bu yeni yöntemle, 2 yıldan uzun süredir ekilmeyen ve değerlendirilmeyen araziler kiralanacak.

MİRASÇILARA DÜZENLİ AYLIK GELİR İMKANI

Ebubekir Gizligider, "Anne-baba mirası olan tarla, toprak, bağ var ancak miras hukuku nedeniyle bunları işleyemiyoruz. Öncelikle, o toprağın en yakın yerleşim yerinden başlayarak hane hane büyüyerek dijital kiralama yöntemiyle kiralamayı planlıyoruz" dedi.

Kiralama işlemleri dijital platformlar aracılığıyla gerçekleşecek. İlk aşamada, en yakın yerleşim yerinden başlayarak tarla, bağ ve bahçeler tek tek tespit edilecek. Bu sayede atıl arazi sorununa çözüm bulunurken, toprak sahiplerine de ek gelir kapısı açılmış olacak.

Uzmanlar, bu uygulamanın tarım sektörünü güçlendireceği ve yerel ekonomilere canlılık getireceği konusunda hemfikir. Bu sayede ülkenin kaynakları daha etkili bir şekilde kullanılacak ve vatandaşlar da bu durumdan faydalanacak.

ÜCRETLER BANKA HESAPLARINA AKTARILACAK

Tarla, bağ ve bahçelerin dijital kiralama yöntemiyle kiralanması, hane hane büyüyerek gerçekleşecek ve bu alanlar üretime kazandırılacak. Elde edilen gelirler ilgili kişilerin banka hesaplarına aktarılacak, böylece bireyler ek gelir elde etme fırsatına sahip olacaklar.