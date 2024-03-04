SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, Ocak-Haziran dönemi için %49,25 zam alırken, banka promosyonları da güncellendi.

Özellikle özel bankalar, müşteri kazanma hırsıyla emekli promosyonu kampanyaları düzenliyor. Bu durum, emeklilere ek gelir kapısı açıyor. Peki, hangi banka en yüksek emekli promosyonunu veriyor? İşte detaylar...

Ocak 2024 dönemiyle birlikte, birçok banka promosyonu 10 bin TL üzerine çıktı. Özel bankalar, emekli promosyonu ve ek desteklerle müşteri çekmek için rekabete giriyor. Bu gelişmeler, emeklilere olumlu yansıyor. Mart 2024 için emekli promosyon kampanyaları yeniden belirlendi. Banka promosyonlarının detayları ve en yüksek promosyon veren bankalar ise şöyle...

Emekli maaşı düzenlemeleri, bankaların müşteri çekme isteğini artırdı. Ocak-Haziran dönemi için SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zam oranı %49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken, bayram ikramiyeleri de %50 artışla 3 bin TL'ye yükseltildi. Emekliler, 2024 yılında toplamda 6 bin TL ikramiye alacaklar.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zam oranı %49,25'e eşitlendi. Memur emeklisi, %15 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte %49,25 zam alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan düzenlemeyle ek zam oranı %11,68'e çıkarıldı. Bu düzenlemeyle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aldığı zam oranı memurların aldığı zam oranıyla eşitlendi.

Bayram ikramiyesi zammı, Meclis'te yasalaştı. Emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramlarında aldıkları 2 bin TL'lik ikramiye, %50 artışla 3 bin TL'ye çıkarıldı. Bu düzenlemeyle, 2024 yılında emekliler Temmuz maaş zammı öncesinde 6 bin TL ikramiye alacaklar. Düzenleme, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi ve 2024 yılında emeklilere toplamda 96 milyar TL tutarında ikramiye ödenecek.

Uzmanlar, emekli promosyonu seçerken dikkatli olunması gerektiğini vurguluyorlar. Emekli promosyon tutarlarına ek olarak, kredi kartı kullanımı, ek hesap kullanımı, kredi kullanımı gibi şartnamelerle emeklilere taahhüt edilen rakamların yükseldiğini belirtiyorlar. Ancak bu tür ürünlerde zorunlu kullanım şartıyla emekliler için mağduriyet riski bulunuyor.

Emekli aylığı bağlanan herkes, bir banka seçerek emekli promosyon kampanyalarından faydalanabilir. Eski ve yeni emeklilerin tümü, bu kampanyalardan yararlanma hakkına sahiptirler. Emekli promosyonu alabilmek için tek gereken, seçilen bankaya "3 yıl maaşımı sizden alacağım" taahhüdünü vermektir.

İşte en yüksek promosyon veren bankalar:

Denizbank: 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen nakit promosyon fırsatları sunuyor.

Vakıfbank: 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen nakit promosyon fırsatları sunuyor.

Ziraat Bankası: 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen nakit promosyon fırsatları sunuyor.

Fibabanka: 4.500 TL ile 7.500 TL arasında değişen nakit promosyon fırsatları sunuyor.

İş Bankası: 4.500 TL ile 7.500 TL arasında değişen nakit promosyon fırsatları sunuyor.

Garanti BBVA: 4.500 TL ile 7.500 TL arasında değişen nakit promosyon fırsatları sunuyor.

QNB Finansbank: 8.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatları sunuyor.

Yapı Kredi: 4.500 TL ile 7.500 TL arasında değişen nakit promosyon fırsatları sunuyor.

ING: 6.000 TL ile 10.000 TL arasında değişen nakit promosyon fırsatları sunuyor.

Türkiye Finans: 5.000 TL ile 12.500 TL arasında değişen nakit promosyon fırsatları sunuyor.

Emekliler, bankaların sunduğu promosyon avantajlarından yararlanmak için, belirlenen tarihler arasında başvuruda bulunabilirler.