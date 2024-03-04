ABD’li dev banka Türkiye raporunu yayımladı. Dolar sahiplerinin uykularını kaçıracak tarih belli oldu.

ABD merkezli önde gelen bankalardan biri olan Wells Fargo, Türkiye raporunu kamuoyuyla paylaştı ve dolar sahiplerini ilgilendiren önemli bir tarihi öngördü.

Banka, 1852 yılında kurulan köklü bir finans kuruluşu olarak Türkiye'deki ekonomik durumu detaylı bir şekilde analiz etti.

Raporda vurgulanan önemli noktalardan biri, Türkiye'de yüksek enflasyon, dövizdeki artış ve Türk lirasının sürekli değer kaybetmesi sonucunda yatırımcıların dövize yönelmeleriydi.

Wells Fargo, raporunda doların önemli bir düşüş yaşayacağını öne sürdü ve bu konuda belirli bir tarih verdi.

Bankanın raporuna göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlatılan parasal sıkılaşma adımları ve değişen para politikasıyla Türk lirasının ilerleyen dönemlerde dolar karşısında değer kazanacağı ifade edildi.

Wells Fargo, bu değerlendirmelerine dayanarak doların düşüş trendinin 31 Mart seçimlerinin ardından başlayacağını açıkladı.

Şu anki piyasa koşullarında doların 31,42 seviyesinde dolaştığı belirtilirken, bankanın raporunda 2024 yılının ilk çeyreğinde dolar/TL paritesinin 31 liraya kadar yükseleceği tahmininde bulunuldu.

Mart ayının ardından ise Wells Fargo, yılın ikinci çeyreğinde dolar kurundaki düşüşün başlayacağını öngördü.

Bankanın yayımladığı zaman çizelgesine göre dolar kuru tahmini şu şekilde:

2024 Mart: 31,00

2024 Haziran: 30,50

2024 Eylül: 30,00

2024 Aralık: 29,50

2025 Mart: 29,00

2025 Haziran: 28,50