Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Ön Değerlendirme Uygulaması Giriş Belgeleri yayımlandı.

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2023-2024 eğitim ve öğretim yılı Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları 10 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.

Giriş belgeleri yayımlandı

Aday gösterilen öğrencilerin giriş belgeleri "E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü"nde yayımlandı.

Sorgun Bilsem tarafından konuyla ilişkili yapılan açıklamada; “Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Ön Değerlendirme Uygulaması Giriş Belgeleri yayımlandı.  2023-2024 eğitim ve öğretim yılı Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları 10 Şubat 2024 tarihinde başlayacaktır. Aday gösterilen öğrencilerin giriş belgeleri ‘E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü’nde yayımlanmıştır. Değerli veli ve öğrenciler lütfen okul idarenizden sınav giriş belgelerinizi alınız” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Yasin Nazım Kayhan