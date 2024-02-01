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Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Ön Değerlendirme Uygulaması Giriş Belgeleri yayımlandı.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları 10 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.

Aday gösterilen öğrencilerin giriş belgeleri "E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü"nde yayımlandı.

Sorgun Bilsem tarafından konuyla ilişkili yapılan açıklamada; “Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Ön Değerlendirme Uygulaması Giriş Belgeleri yayımlandı. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları 10 Şubat 2024 tarihinde başlayacaktır. Aday gösterilen öğrencilerin giriş belgeleri ‘E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü’nde yayımlanmıştır. Değerli veli ve öğrenciler lütfen okul idarenizden sınav giriş belgelerinizi alınız” ifadeleri kullanıldı.