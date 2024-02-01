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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kış mevsiminin etkisini artırdığı bu günlerde, vatandaşların güvenliği için kış lastiği denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Karlı ve buzlu yollarda seyahat ederken, araçların kış lastikleriyle donatılmış olması hayati önem taşıyor.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Lütfen, sevdiklerinizle güvenli bir şekilde buluşabilmeniz için aracınızın kış lastiklerini kontrol edin. Karlı zeminlerde daha fazla tutunma sağlayan kış lastikleri, sizin ve diğer sürücülerin güvenliğini artırır. Ayrıca, yasal zorunluluk olan kış lastiği kullanımına uymanız, olası trafik cezalarından kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın, güvenli bir sürüş herkesin sorumluluğundadır. Kış koşullarına uygun donanıma sahip olarak, hep birlikte kazasız bir seyahat dönemi geçirelim. Yolculuklarınız güvenli ve keyifli olsun” ifadelerini kullandı.