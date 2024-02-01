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Tatar, Kayseri merkez olmak üzere Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Yozgat'ta kan topladıklarını, toplanan kanların bölge merkezinde işlendikten ve laboratuvar testinden geçtikten sonra bu illerdeki hastanelere sevk edilerek hastanelerin kan ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.

Adem Tatar, kan bağışının yanı sıra TÜRKKÖK bölge merkezi olarak kök hücre bağışı yapan bağışçıların kayıtlarını tutarak hastalarla bağışçıları buluşturduklarını ifade etti.

Kış aylarında vatandaşların çok fazla dışarıya çıkmaması nedeniyle kan merkezlerine başvuruların önemli oranda düştüğünü, ramazan ayında ise gündüz oruçlu olunmasının bağışları azalttığına dikkati çeken Tatar, şöyle konuştu: "Şu dönemde yaklaşık yüzde 20'lik bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Bölgemizin ihtiyacını karşılama noktasında zorluklara neden olsa da biz mevcut kan bağışlarıyla ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl büyük bir afet yaşadık. Bu tür durumlarda herhangi bir müdahalede gecikme yaşanmaması adına belli bir stoğumuzun olması gerekiyor. Biz buna 'kritik stok' seviyesi diyoruz. Bu kritik stok seviyesini hem bölgemiz nezdinde hem de Türkiye genelinde belli bir seviyenin üzerinde tutmaya çalışıyoruz. Şu anda kritik stok seviyelerimizde biraz düşme olduğu için bunun bir an önce yerine konmasını, daha çok kan bağışı yapılarak bu seviyenin üzerinde bir stoğa sahip olmayı hedefliyoruz. Eğer kan verme durumları varsa vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz."

“HEDEF 143 BİN ÜNİTE KAN”

Kayseri'de, hem Bölge Kan Merkezi'nde hem de kent meydanındaki iki noktada bağışçıları ağırladıklarını anlatan Tatar, şunları kaydetti: "Kayseri Şehir Hastanesinde sürekli ekibimiz var. Bir de seyyar ekiplerimiz var, kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektör kuruluşlarında planladığımız ekiplerimiz var. Niğde'de bir ekibimiz var. Sivas'ın meydanında kan alma birimimiz var. Nevşehir'de şu an meydanda ekibimiz var. Şehirlerin pek çok noktasında ekiplerimiz var. Online sistem üzerinden vatandaşlarımız takip ederek nerede kan verebileceğini görebilir."

Geçen yıl bölge genelinde 135 bin ünite kan topladıklarını aktaran Tatar, "2024 yılında 143 bin ünite kan toplamayı hedefliyoruz. Türkiye genelindeki kan ihtiyacı yaklaşık 3 milyon ünite gibi bir rakama tekabül ediyor. Bunlar Kızılay tarafından tedarik edilmeye çalışılıyor" dedi.