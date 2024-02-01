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Aydoğmuş, “Yozgat özelinde Akdağmadeni’nde sporu zirveye taşıyıp spor turizminin merkezi yapmaya kararlıyız” dedi.

Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Gelecek Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Ömer Aydoğmuş, Yozgat'ta geleceğin sporcularını yetiştireceklerini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Aydoğmuş, kentin gelişmesinde sporun önemine vurgu yaparak, “Bir şehrin marka olması o ilde kültürün sanatın ve turizmin gelişmesine bağlıdır. Bu üç unsur gelişirse o ilin sosyal ve kültürel yaşamı gelişir. Bu sayede istihdam artar göç önlenir. Biz de Yozgat’ın yeşil dokusu, oksijen deposu, doğal sağlık merkezi konumunda olan Akdağmadeni ilçemizde spor turizmini birinci önceliğimiz haline getireceğiz ve Türkiye’mizi Yozgat özelinde Akdağmadeni’nde sporu zirveye taşıyıp spor turizminin merkezi yapmaya kararlıyız” dedi.

SPORUN ALT YAPISI YAPMAYA KARARLIYIZ

Kentte sporun gelişmesi için çalıştıklarını anlatan Başkan Ömer Aydoğmuş, Türkiye’de sporun alt yapısının Yozgat olmasında kararlı olduklarını belirterek, şu bilgileri verdi: “Bir yıl önce kurduğumuz Akdağmadeni Gücü Spor Kulübümü takımımızı Koordinatörümüz İsmet Yaşar ve Antrenörümüz Hakan Altın gözetiminde 7 - 14 yaş arası 110 öğrenci sporcumuzla Yozgat'ta sporu zirveye taşımaya ve Türkiye’de sporun alt yapısı yapmaya kararlıyız. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonunun düzenlediği Yozgat U14 liginde oynayan takımımız, geçen hafta U15 oyuncularımızla Sivas Spor ile hazırlık maçına çıkardık. Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü, U9 ve U10 Futbol takımı oyuncularımızı Sivas’ta Sivas Spor U9 ve U10 Futbol takımıyla hazırlık maçlarına çıktı. Güzel ve çok verimli bir turnuva oldu. Turnuvaya katılım sağlayan tüm oyuncuları kutluyor başarılar diliyorum.”