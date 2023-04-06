Yunanistan’da yapılan toplantıya görüntülü olarak katılan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, proje süresince her ülkede eş zamanlı olarak çevre konusunda çeşitli etkinlikler ve çalıştaylar düzenleneceğini belirtti.

“Komşudan herkese selamlar” notuyla bir paylaşımda bulunan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Avrupa Komisyonu Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından desteklenen ve SORGED koordinatörlüğünde yürütülen "ForSustainable Environment, Nature Sports" başlıklı projesinin ikinci toplantısını Yunanistan'da düzenledik” dedi.

4 FARKLI ÜLKEDE YAPILACAK

İlki Sorgun’da gerçekleştirilen ForSustainable Environment, Nature Sport başlıklı projenin açılış toplantısı iki gün sürmüş ve Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan, Romanya olmak üzere dört farklı ülkede düzenlenecek faaliyetlerin planlaması yapılmıştı. 2’nci toplantının ise Yunanistan’da yapıldığı proje kapsamında 16-24 yaş aralığındaki gençlere bisiklet, oryantiring ve doğa yürüyüşleri olmak üzere üç farklı branşta eğitimler verilecek. Proje süresince her ülkede eş zamanlı olarak çevre konusunda çeşitli etkinlikler ve çalıştaylar düzenlenecek.

Proje hedeflerini de anlatan Uğuz, “Erasmus+ Spor Destekleri ile Avrupa’da sporun sistematik olarak geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlamaktadır. Bu çerçevede, doping, şike, şiddet, ayrımcılık ve ırkçılıkla uluslararası boyutta mücadele edilmesi, sporda iyi yönetişimin teşvik edilmesi, sporculara sporun yanı sıra diğer alanlarda da kariyer olanakları sunulması ve halkın sağlıklı yaşamı destekleyen spor etkinliklerine katılımının artırılması hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.Haber Merkezi