Deprem sonucu Hatay ve diğer illerde birçok insan farklı illere giderken çokları da şehirlerde kurulan çadır kamplarda yaşamlarını devam ettiriyor.

Görev alanında bulunan Hatay Hassa İlçesinde Vali Ziya Polat'ın koordinasyonunda depremin ilk günlerinde kurulan çadır kentlerde depremden ciddi anlamda etkilenen çocukların hayata yeniden adapte olabilmeleri ve yaşadıklarını unutmaları için Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Yozgat Valiliği tarafından kurulan oyun çadırlarında çocuklara psikososyal destek hizmeti sunuluyor.

Sunulan destek hizmetlerinin yanı sıra bir yandan da eğitici oyunlarla hem eğlenmelerine hem de yaşadıkları travmaları unutmalarına katkı sağlanıyor.

İl Müdürlüğü uzman ekipleri Hassa, Aktepe, Akbez ve diğer alanlardaki çadır kentlerde kurdukları oyun çadırında her gün 100'lerce çocuğa psikososyal destek sunuyor.

İl Müdürlüğü meslek elemanlarından 2’nci grup Kırıkhan ilçe merkezinde kurulan çadırlarda görev alarak Bakanlık koordinasyonunda Kırıkhan ilçesinde de oyun çadırları kurdu. Bu çadırlarda da çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceli oyunlar oynatılarak özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklara destek veriliyor. Haber Merkezi