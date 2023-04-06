Proje kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Yozgat İl Müdürü Abdullah Neşeli, şehit Bayram Karadaş'ın ailesi ile iftar yaptı.

Şehit Yakınları ve Gaziler Birim Sorumlusu İhsan Kuşcu'nun katıldığı iftar yemeğinde şehit babası Avni ve annesi Hafize Karadaş ile sohbet eden İl Müdürü Abdullah Neşeli, iftarda bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

“EMİRLERİNDEYİZ”

Aileye misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Neşeli, açıklamasına şu şekilde devam etti; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık ve Valimiz Sayın Ziya Polat'ın selam, iyi dilek ve sağlık temennilerini ileterek Necip milletimizin kahraman evlatları olan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz milletimizin en kıymetli değerlerindendir ve yerleri her zaman başımızın üzerindedir. Şehitlerimizin anneleri, babaları, eşleri, çocukları ile gazi ve aileleri bizlere emanettir. İl Müdürlüğü olarak her zaman emirlerinde, tüm kalbimizle bir ve beraberiz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz. Rabbim kıymetli şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin gönüllerini hoş, ömürlerini bereketli eylesin. Şehitlerimiz ve ahirete irtihal eden gazilerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun.” Haber Merkezi