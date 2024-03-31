Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından geleneksel hale gelen iftar yemeği yıl Ramazan ayında da düzenlendi.

Birliğin, beraberliğin, yardımseverliğin ve hoşgörünün ayı olan Ramazan-ı Şerif'te gençler iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar yemeğini her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediklerini belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, iftar yemeğinde gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Düzenlenen iftar yemeğinde açıklama da bulunan Başkan Uğuz, şu ifadeleri kullandı; “On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı, yardımlaşma, dayanışma, birbirinin farkında olma ve en ulvi değerlerimize sahip çıkmaktır. Böyle bir mübarek günde, bir iftar sofrasında, gençlerimizle beraber olmaktan ve misafir etmekten büyük bir onur duyduk. Bu mübarek günde sofralar ancak davetlilerin bir araya gelmesi ile anlam kazanır. Gençlere her zaman kapımız açık ve onlar bizim en değerli misafirlerimizdir. Bu anlamlı günde sohbet eşliğinde çay içmek ise en keyiflisiydi. Katılım sağlayan gençlerimize çok teşekkür ediyoruz.”