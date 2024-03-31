Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu Halk Eğitimi Merkezi’nde 1019 numaralı sandıkta kullandı.

Vali Özkan, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Oyumuzu kullanarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Hemşehrilerimizin güven ve huzur içinde oylarını kullanabilmeleri için de il genelinde tüm tedbirleri aldık. Ülkemiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.